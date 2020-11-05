В Энгельсском районе потеряли более 20 коронавирусных больных

В те дни, когда в Энгельсе фиксировали отсутствие новых зараженных коронавирусом, они на самом деле были, их просто не учитывали в статистике. Об этом заявила замруководителя Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

- Заболевшие в Энгельсском районе в эти четыре дня были. Мы разбирались прицельно с регистрацией, искали все, что потеряно. Сработал человеческий фактор — были случаи в те дни, их подсчитали и внесли в сегодняшнюю сводку. Это вина целиком Роспотребнадзора. И всем кто это допустил, объявлены предупреждения, — сказала Матвеева.

Напомним, по данным на утро 5 октября, в Энгельсе за минувшие сутки выявлено 23 новых случая коронавируса.

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