Ни одного случая коронавируса в Энгельсе за последние дни: Роспотребнадзор обещал разобраться

Надежда Матвеева

В системе тестирования на коронавирус, в том числе в Энгельсе, нет сбоев. Об этом на брифинге 2 ноября в Минздраве Саратовской области заявила Надежда Матвеева, замглавы Роспотребнадзора.

- Мы принимаем все заявки через единый кол-центр. В Энгельсе работает своя лаборатория на базе местной горбольницы, — сказала Матвеева.

Тем не менее она пообещала взять на контроль и разобраться с регистрацией заболеваемости в этом районе. СМИ обратили внимание, что уже в течение трех суток там не фиксируются новые случаи заражения коронавирусом. Это сложно объяснить, учитывая высокую заболеваемость в соседнем Саратове.

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