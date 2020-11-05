816 зараженных коронавирусом медработников Саратовской области получили 56 млн рублей

В Саратовской области сейчас на больничных находятся 76 врачей.
Как рассказал на брифинге в Минздраве заместитель министра Денис Грайфер, кроме того, еще 165 сотрудников среднего медицинского персонала и 80 — младшего.
Чиновник подчеркнул, что не обязательно все они заражены коронавирусом.
- К сожалению, другие заболевания никто не отменял, — сказал он.
Также он сообщил, сколько медработников, заразившихся COVID-19 во время исполнения служебных обязанностей, получили выплаты. Это 816 человек на сумму свыше 56 млн рублей. А всего были поданы списки на 940 человек.
- Списки ежедневно пополняются, проводится перепроверка данных, — отметил Денис Грайфер.
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