816 зараженных коронавирусом медработников Саратовской области получили 56 млн рублей

В Саратовской области сейчас на больничных находятся 76 врачей.

Как рассказал на брифинге в Минздраве заместитель министра Денис Грайфер, кроме того, еще 165 сотрудников среднего медицинского персонала и 80 — младшего.

Чиновник подчеркнул, что не обязательно все они заражены коронавирусом.

- К сожалению, другие заболевания никто не отменял, — сказал он.

Также он сообщил, сколько медработников, заразившихся COVID-19 во время исполнения служебных обязанностей, получили выплаты. Это 816 человек на сумму свыше 56 млн рублей. А всего были поданы списки на 940 человек.

- Списки ежедневно пополняются, проводится перепроверка данных, — отметил Денис Грайфер.

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