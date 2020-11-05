Коронавирус. Саратовским ресторанам разрешили работать еще несколько часов

Рестораны смогут работать дольше
Фото: Екатерина Семенова
Внесены изменения в правила работы заведения общепита в Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в аппарате председателя правительства Романа Бусаргина, подписано соответствующее постановление.
Теперь заведения общественного питания должны быть закрыты с 6 до 23 часов. Ранее им разрешалось работать только до 21 часа, что вызывало недовольство со стороны предпринимателей.
- Лично встречался с рестораторами, обсудили с ними текущую ситуацию. Бизнесу сейчас тяжело, но для нас главное — сохранение здоровья жителей. Поэтому принимаются ограничительные меры. Совместно с управлением Роспотребнадзора пришли к выводу, что возможно увеличить интервал работы заведений общепита, но только при неукоснительном соблюдении всех санитарных требований, — написал на своей странице в Instagram Роман Бусаргин.
В России в целом также введены ограничения на работу кафе и ресторанов с 6 до 23 часов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.