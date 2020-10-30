Саратовские предприниматели от общепита выступили с предложением к властям региона

Рестораны и кафе сейчас практически пустуют, но дело не в кризисе, а в запретах

Саратовские предприниматели, занимающиеся общепитом, обратились к властям области с просьбой внести изменения в постановление правительства 208-П в части, где работа ресторанов, кафе, закусочных ограничивается до 21:00. Такое решение принято 16 октября и, по словам участников бизнеса, ставит крест на этой сфере услуг.

Рестораторы просят власти их услышать и не выгонять на улицу почти тысячу человек, которые заняты в этой сфере только в Саратове. А с учетом логистики и поставщиков без работы может остаться еще большее количество людей. Всем им придется искать другую работу, поскольку, как известно, основной доход в этом бизнесе приносят вечерние часы, когда после работы люди посещают кафе и рестораны. Никто не пойдет туда, зная, что через час уже надо уходить. И так сократившийся в кризисное время поток гостей этим ограничением сводится на нет, ограничение ведет к полному коллапсу этой сферы услуг. Кроме увеличения армии безработных, это ведет также к сокращению различных отчислений и налогов.

Впрочем, рестораторы не предлагают совершенно отменить ограничения. Они просят власти пойти на компромисс, который будет укладываться в рамки необходимых мер безопасности, но дает им возможность выжить и не распускать коллективы. Они предлагают подойти к ним более взвешенно, по примеру подавляющего большинства областей. Кстати, уже более 30 регионов ввели подобные ограничения, но только в Саратовской области работу общепита закрывают с 21:00. Еще пара регионов назначила час закрытия в 22:00, все остальные выбрали окончанием срока работы ресторанов и кафе 23:00.

Владельцы заведений общепита подчеркивают, что, понимая всю серьезность эпидемиологической ситуации, они предлагают лишь привести постановление правительства Саратовской области в соответствие с рекомендациями федерального Роспотребнадзора, в которых срок работы кафе предлагается ограничить именно 23:00. Эти два часа, считают рестораторы, дают им шанс на выживание и сохранения сотен рабочих мест.

Расписание работы до 21.00 фактически лишает рестораторов возможности что-то заработать

Руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова объяснила, почему решили закрывать общепит в 21:00.

- В первую очередь, чтобы сократить проведение корпоративов и других массовых мероприятий, которые приводят к распространению инфекции, — отметила руководитель ведомства.

Владельцы общепита готовы гарантировать, что подобных массовых мероприятий у себя они не допустят. Более того, отмечают они, именно их заведения легче всего проверить на соблюдение правил санитарной и эпидемиологической безопасности, которые они и так соблюдают неукоснительно.

Логика в обращении рестораторов есть. Действительно, чем отличается опасность заражения коронавирусом до 21:00 и после? Почему в Москве нет ограничений на время работы ресторанов? Нужно ввести QR-коды для посетителей? Предприниматели готовы на любое технологическое решение проблемы.

Саратовские бизнесмены надеются, что власти, а они обращаются к губернатору и председателю правительства области, их услышат. И примут верное решение, позволяющее при обеспечении безопасности населения не усугубить и без того непростую социально-экономическую ситуацию в области.

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