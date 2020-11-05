Володин устроил разнос чиновникам в Саратове

Вячеслав Володин потребовал определить ответственных и сделать выводы

Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе совещания в Саратове по проблемам системы здравоохранения потребовал назвать фамилии ответственных за ситуацию, когда закупленные за госсчет томографы два месяца простаивают без дел. При этом в частных клиниках цены на компьютерную томографию (КТ) выросли с двух до пяти тысяч рублей.

Как минимум, руководитель Росздравнадзора в ближайшее время, вероятно, лишится своего поста. Кто следующий – определят прокуроры, которые после совещания 5 ноября в Саратове представят свои данные о степени виновности тех или иных должностных лиц, включая первого заместителя председателя правительства Вадима Ойкина.

- Валерий Васильевич, кто виновен в том, что два месяца КТ стоят на складе? Почему не оплатили эти 16 миллионов? Фамилия, - обратился к губернатору Володин.

- Валерий Васильевич, а 12000 человек, которые не получили эту услугу? Федеральные средства были выделены, КТ закуплены, 250 млн потрачены, два месяца стоят. Подготовить предложения по мерам прокурорского реагирования в отношении министра финансов Саратовской области. Я так понимаю, у него все хорошо, он о людях не думает. Людей спасать надо, - сказал Володин.