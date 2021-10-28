Программиста, обнародовавшего видео с пытками в Саратове, заочно арестовали

В Саратовской области продолжает разгораться скандал с пытками в колонии

Сегодня, 28 октября, стало известно, что гражданина Белоруссии Сергея Савельева, благодаря которому общественность узнала о пытках в Саратовской колонии, объявят в международный розыск.

Как сообщили в региональном ГУ МВД в ответ на запрос РИА Новости, есть информация о том, что Сергей Савельев покинул территорию Российской Федерации, поэтому подготавливаются документы для объявления его в международный розыск.

По версии следствия, с 2018 года по декабрь 2020 года Савельев, сам отбывавший в тот момент наказание в колонии, «осуществлял неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», а затем передал ее третьему лицу «для распространения в СМИ». Гражданин Белоруссии заочно арестован.

По имеющимся на сегодня данным, именно Савельев скопировал видео, сделанные в ОТБ-1 саратовского УФСИН. На жутких кадрах заключенных пытают и насилуют. Позже молодой человек передал их правозащитникам из организации Gulagu.net, а те уже предали ситуацию огласке.

Напомним, скандал начался 5 октября. Сначала появился ролик, на котором заключенного насилуют черенком от швабры. Правозащитники сообщили, что инцидент произошел 26 сентября прошлого года (дата указана на самой записи). Затем всплыли новые кадры издевательств. Было установлено, что записи сделаны на территории ФКЛПУ ОТБ № 1 УФСИН России по Саратовской области. Следует отметить, что ранее саратовские правозащитники уже посещали эту тюремную больницу и не нашли там ничего подозрительного. Позже Вячеслав Володин отметил их безучастность.

Скандал мгновенно вышел на федеральный уровень. Следственный комитет завел несколько уголовных дел, на данный момент их количество выросло до восьми. Следует отметить, что три из них были возбуждены региональным СУ СКР еще весной 2021 года. Генеральная прокуратура также начала проверку. В Кремле сообщили, что президент узнал о ситуации и распорядился провести подробное разбирательство.

За время разбирательств был уволен главврач больницы, где творился беспредел, а начальник регионального ФСИНа полковник внутренней службы Алексей Федотов подал в отставку.

На данный момент, по словам адвоката Снежаны Мунтян более 400 заключенных заявили о насилии по отношению к ним, однако боязнь давления со стороны администрации заставляет их молчать.

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