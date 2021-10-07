Дела о пытках и изнасилованиях в саратовской ОТБ-1 передали в центральный аппарат СК

Фото федерального СК

Сегодня, 7 октября, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о пытках и изнасилованиях в саратовской ОТБ-1 в центральный аппарат.

Речь идет о восьми заведенных на данный момент делах. Напомним, сегодня также стало известно об обращении к адвокату ещё 14-ти потерпевших.

- В рамках расследования будут проверены и установлены все обстоятельства совершенных преступлений, лица, причастные к ним, а также другие возможные эпизоды противоправных действий в отношении осужденных, - говорится в сообщении федерального СК.

Следствие даст правовую оценку действиям или же бездействию сотрудников учреждения и надзирающих органов.

Напомню, 6 октября правозащитный проект Gulagu.net обнародовал несколько видео из ОТБ-1, на которых запечатлены сцены пыток и изнасилования, в том числе черенком швабры, заключенных. По словам руководителя проекта, таким образом надзиратели выбивают из зеков показания и деньги.

Глава регионального УФСИН полковник внутренней службы Алексей Федотов подал в отставку, уволен главврач ОТБ-1. О ситуации говорят в федеральных СМИ, за происходящим следят и в Кремле. Генпрокуратура РФ начала проверку.

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