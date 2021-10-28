Обнародовавшего видео с пытками в Саратове программиста заочно арестовали

Сегодня, 28 октября, стало известно, что гражданина Белоруссии, обнародовавшего видео с пытками в Саратовской колонии, объявят в международный розыск.

- По имеющейся информации, он выехал из России, поэтому подготавливаются документы для объявления его в международный розыск, - сообщили в региональном ГУ МВД в ответ на запрос РИА Новости.

Сергею Савельеву вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный во время отбывания срока в колонии. Он заочно арестован.

По версии следствия, Савельев, с 2018 года по декабрь 2020 года «осуществлял неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», а затем передал ее «для распространения в СМИ» другому человеку.

Напомним, по имеющимся на сегодня данным, именно Савельев скопировал гигабайты видео, где запечатлены пытки в саратовской тюремной больнице, а затем передал их правозащитникам из Gulagu.net. По факту самих пыток на данный момент возбуждено уже 8 уголовных дел.

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