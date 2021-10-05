Правозащитники опубликовали видео с изнасилованием шваброй в саратовской тюремной больнице 18+

Видео выложили в сеть

Сегодня, 5 октября, руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал первое видео из слитого видеоархива на 40 гигабайт. Утечку организовал работавший ранее программистом во ФСИН заключенный. По словам Осечкина, запечатленная на записи сцена произошла в саратовской областной туберкулезной больнице №1 регионального управления ФСИН.

На видео некого мужчину привязали к кровати, подняли ему ноги и изнасиловали черенком швабры. По словам правозащитника, таким образом заключенных по всей России вынуждают дать показания, принять какие-либо решения или заплатить (если известно, что человек богат или влиятелен). Также, утверждает Осечкин, пытки можно и заказать с «воли». Стоить, по его словам, это будет от трех до пяти миллионов.

Некоторую часть издевательств, объясняет правозащитник, снимали на камеру для дальнейшего шантажа заключенного. В пытках, по словам Осечкина, как правило, участвуют подставные зэки, которых присылают в камеру или палату тюремной больницы.

В аппарате уполномоченной по правам человека в Саратовской области Надежды Суховой сказали, что омбудсвумен вышла вчера в отпуск. Также там уточнили, что в течение ещё двух недель аппарат не начнет проверку.

В пресс-службе ФСИН сообщили о начале проверки опубликованной информации.

Напомним, в мае этого года в одной из саратовских тюремных больниц из-за пыток и ужасных условий содержания заключенные зашивали себе рты.

UPD: РИА «Новости» цитируют пресс-секретаря Президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова:

- В Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратове, ФСИН разбирается, и если подтвердится - это повод для серьезного разбирательства.

UPD: Генпрокуратура РФ начала проверку. Глава федерального ФСИН Андрей Калашников направил в Саратовскую область группу центрального аппарата.

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