Саратовским «Гуантанамо» заинтересовались в Кремле, ФСИН и следственном комитете

Саратовские тюремные надзиратели вновь проявили себя

Саратовская область уже несколько десятилетий славится своими тюрьмами, где надзиратели профессионально ломают людей. Там, где не действуют «понятия», разбушевался «беспредел». Сегодня стало известно об очередных шокирующих происшествиях в региональном «Гуантанамо» – саратовской областной туберкулезной больнице №1 управления ФСИН.

Руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин выложил первые три видео из слитого ранее работавшим во ФСИН программистом видеоархива. В общем хранилище весит 40 гигабайт.

Напомним, на первой записи заключенного привязали к кровати, подняли ему ноги и изнасиловали черенком швабры. На второй обнаженный мужчина лежит на животе со связанными скотчем за спиной руками, а автор видео встает ему ногой на лопатку. На третьем видео запечатлена сцена изнасилования зэка другим мужчиной.

Осечкин рассказывает, что аналогичным образом заключенных по всей России принуждают дать показания, посодействовать или заплатить. Также, пишет правозащитник, пытки можно и заказать с «воли». Стоит, по его словам, это от трех до пяти миллионов рублей.

Часть издевательств снимали на камеру, дабы в дальнейшем шантажировать жертву. Осечкин утверждает, что во многих учреждениях ФСИН в качестве палачей привлекают сотрудничающие с администрацией группы заключенных.

В аппарате уполномоченной по правам человека в Саратовской области Надежды Суховой заявили, что в течение двух недель проверку начать не смогут, поскольку омбудсвумен ушла в отпуск.

В пресс-службе ФСИН сообщили о начале проверки опубликованной информации. Также проверку начал и региональный следственный комитет. Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле известно о публикации видео:

- ФСИН разбирается, и если подтвердится - это повод для серьезного разбирательства.

Напомним, в мае этого года в одной из саратовских тюремных больниц из-за пыток и ужасных условий содержания заключенные зашивали себе рты.

UPD

СУ СКР по Саратовской области завел уголовное дело об изнасиловании заключенного.

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