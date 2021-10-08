Правозащитники опубликовали новые кадры пыток и изнасилований в саратовской ОТБ-1

В ОТБ-1 изнасилования заключенных были поставлены на поток. И местные правозащитники и омбудсмен ничего не замечали

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые кадры с пытками и изнасилованиями в ОТБ-1 саратовского УФСИН. Напомним, первые записи оттуда выложили в сеть 6 октября. После этого последовала реакция Генпрокуратуры, Кремля и депутата Госдумы Вячеслава Володина. Региональный СК на данный момент завел восемь дел без обвиняемых, главврач больницы уволен, а начальник регионального ФСИНа полковник внутренней службы Алексей Федотов подал в отставку.

Руководитель проекта Владимир Осечкин и его коллеги выложили видео, по их словам, с заключенным, этапированным из Ростова-на-Дону в Саратовскую область специально для пыток. Правозащитники сообщили, что инцидент произошел 26 сентября прошлого года (дата указана на самой записи).

На видео трое заключенных избивают, связывают и насилуют осужденного на 3,5 года за причинение тяжких телесных повреждений.

- Руководство ОТБ-1 контролировало эту пытку и использовало данную запись для шантажа пострадавшего заключенного. На сленге капо (так называемые «активисты» – заключенные, сотрудничающие с администрацией – прим. ред) и офицеров ОТБ-1 и УФСИН это называлось «кодировкой». Полная запись передана в CNN и DW, а также в Европейский комитет по предотвращению пыток и завтра будет передана в СКР, - комментирует публикацию Осечкин, уточняя, что всего удалось установить более 200 случаев пыток и насилия над заключенными. Ранее он говорил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о том, что большую часть личностей потерпевших удалось установить. Почти все они пошли на контакт и дали показания. Некоторые из них продолжают находиться в учреждениях отбывания наказания, в том числе и Саратовской области.

Помимо прочего, со ссылкой на собственный источник, Осечкин рассказал о задержании одного из самых жестоких капо-полицейских из ОТБ-1. Его, уточняет правозащитник, подозревают более чем в 10 случаях истязаний.

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