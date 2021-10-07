Вячеслав Володин указал на молчание правозащитников Саратовской области о пытках в колонии

Вячеслав Володин резко прокомментировал ситуацию с пытками в колонии

Сегодня, 7 октября, Вячеслав Володин прокомментировал скандальное дело о пытках заключенных в Саратовской области.

Спикер Госдумы заявил, что был шокирован сообщением об издевательствах над осужденными в Саратовской области и назвал подобные инциденты недопустимыми. Парламентарий указал на то, что правозащитники и омбудсмен региона молчали.

- Все лица, ответственные за преступление или бездействие в этой ситуации, должны понести ответственность, - цитируют Володина РИА Новости.

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