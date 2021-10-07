Вячеслав Володин указал на молчание правозащитников Саратовской области о пытках в колонии

Вячеслав Володин резко прокомментировал ситуацию с пытками в колонии
Сегодня, 7 октября, Вячеслав Володин прокомментировал скандальное дело о пытках заключенных в Саратовской области.
Спикер Госдумы заявил, что был шокирован сообщением об издевательствах над осужденными в Саратовской области и назвал подобные инциденты недопустимыми. Парламентарий указал на то, что правозащитники и омбудсмен региона молчали.
- Все лица, ответственные за преступление или бездействие в этой ситуации, должны понести ответственность, - цитируют Володина РИА Новости.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.