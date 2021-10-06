Генпрокуратура начала проверку по сообщениям о пытках в саратовской колонии

Сегодня, 6 сентября, стало известно, что Генеральная прокуратура РФ начала проверку после сообщений о пытках заключенных в Саратове.

Проверка «на предмет соблюдения прав осужденных» пройдет в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.

- По результатам проверки будет дана оценка соблюдению прав осужденных на личную безопасность, а также проверено исполнение сотрудниками учреждений своих должностных обязанностей в отношении лиц, отбывающих наказание, - заявил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Ранее Глава федерального ФСИН Андрей Калашников направил в Саратовскую область группу центрального аппарата.

Напомним, вчера, 5 октября, руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал видео из слитого видеоархива на 40 гигабайт. На ней видно, как заключенного насилуют черенком от швабры. По словам разместивших запись активистов, инцидент произошел в саратовской колонии.

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