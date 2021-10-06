В Саратовской области возбудили еще четыре уголовных дела о пытках заключенных

Всего правоохранители расследуют семь уголовных дел

На сегодня, 6 октября, в Саратовской области возбуждены еще четыре уголовные дела о пытках.

Два эпизода проходят как насильственные действия сексуального характера, а еще два, как превышение должностных полномочий, с применением насилия. Напомним, ранее правозащитники опубликовали видео, на котором заключенного насилуют черенком от швабры и сообщили, что сделано оно именно в Саратовской области.

Кроме того, СУ СК региона расследует еще три уголовных дела по четырем преступлениям. Таким образом, получается всего семь уголовных дел из которых три были возбуждены еще весной.

По данным следствия, насилие над четырьмя заключенными продолжалось с января 2020 года по май 2021 года на территории Областной туберкулезной больницы № 1 УФСИН России по Саратовской области.

Сейчас в колонии изымаются предметы и документы, которые могут стать уликами по уголовному делу. Проводятся допросы осужденных и сотрудников исправительного учреждения. Устанавливаются все обстоятельства преступлений, лица причастные к ним, а также другие возможные нарушения закона.

Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников колонии.

Тем временем официально подтвердилась информация об увольнении главы ФСИН региона: направлены документы на увольнение полковника внутренней службы Алексея Федотова, сообщает ФСИН.

Стало также известно, что начальник тюремной больницы в Саратовской области, а также трое сотрудников регионального ведомства уволены по отрицательным мотивам.

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