В Саратовской колонии более 400 заключенных заявили о насилии по отношению к ним

Счет жертв пошел на сотни

Сегодня, 26 октября, поступило сообщение о том, что более чем 400 заключенных саратовской колонии № 13 пожаловались на пытки, избиения и вымогание денег в учреждении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на их адвоката Снежану Мунтян.

- Еще более 400 заключенных написали заявления на противоправные действия в их отношении. Это заключенные ИК-13. Они сообщают и о пытках в ОТБ-1, и об избиениях, о вымогании денег непосредственно в самой колонии, - сказала адвокат, уточнив что «об изнасилованиях в колонии пока данных не поступало».

Стоит отметить, что ранее СУ СК по Саратовской области возбудил уголовные дела о дезорганизации деятельности исправительной колонии. Их завели на 10 человек. По версии следствия, утром 20 октября в ИК-13 УФСИН России по Саратовской области восемь осужденных, избили девятерых осужденных за то, что те сотрудничали с администрацией. Это произошло в помещении одного из отрядов.

Мунтян сообщила, что более 20 заключенных из различных мест заключения в регионе обратились к ней и пожаловались на давление со стороны руководства ФСИН. Люди опасаются заявлять о пытках в саратовской тюремной больнице (ОТБ-1).

- Ко мне уже обратились более 20 человек. Они планируют подать заявления на пытки в ОТБ-1. Однако администрация колоний, пытается помешать им это сделать, - заявила юрис.

Напомним, скандал с пытками в саратовской тюремной больнице начался 5 октября. Правозащитники, находящиеся в данный момент за границей, опубликовали жуткие кадры, на которых заколоченных саратовской колонии пытают и насилуют. Позже появились новые видео-подтверждения пыток. Всего, на данный момент по этим фактам возбуждены 8 уголовных дел. Затем еще 14 осужденных рассказали о пытках в саратовской тюремной больнице.

Был снят с должности главврач тюремной больницы, где творился беспредел, а также отставил свою должность начальник УФСИН России по Саратовской области полковник внутренней службы Алексей Федотов. Позже стало известно, что документы на его освобождение от занимаемой должности были направлены еще 22 сентября в связи с «серьезными просчетами в оперативно-служебной деятельности». Временно и.о. начальника регионального УФСИН назначен полковник внутренней службы Антон Ефаркин.

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