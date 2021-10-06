После пыток заключенных в Саратовской области уволены руководитель УФСИН и начальник больницы

Скандал с пытками в Саратовской области обретает все новые подробности

На сегодняшний день, 6 октября, можно подвести предварительные итоги по ситуации с пытками в тюремной больнице ОТБ-1. Скандал из-за опубликованного правозащитниками видео прогремел на всю страну и только набирает обороты. Буквально каждый час всплывают новые подробности, благодаря которым становится понятно, насколько серьезна эта ситуация.

Заведены уголовные дела на сотрудников колонии

Все началось утром 5 октября. Куратор правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин выложил в сеть ролик, на котором несколько человек пытают заключенного. Связанного мужчину насилуют черенком от швабры. Осечкин утверждает, что пытки неугодного можно и заказать с «воли». По словам активиста, это только первые три видео из видеоархива на 40Гб, а предоставил данные ранее работавший во ФСИН программист.

Правозащитники утверждают, что видео с пытками - не единственное

После публикации информации СУ СК по Саратовской области объявил о начале служебной проверки. По ее результатам было возбуждено дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Позже стало известно о возбуждении еще нескольких уголовных дел. На данный момент их семь: речь также идет о превышении сотрудниками полномочий с применением насилия. Три из них были возбуждены региональным СУ СКР еще весной 2021 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в курсе ситуации она «требует серьезного разбирательства». Генпрокуратура также сообщила о начале проверки сразу в нескольких исправительных учреждениях Саратовской области.

Следует заметить, что совсем недавно, 1 октября, уполномоченный по правам человека в Саратовской области Надежда Сухова вместе с инспекционной группой посетила злополучную больницу и не нашла там никаких нарушений. В аппарате уполномоченной по правам человека в Саратовской области Надежды Суховой заявили, что в течение двух недель не смогут комментировать ситуацию, так как омбудсвумен ушла в отпуск.

Уполномоченный по правам человека не заметила в больнице ничего странного

Уже сейчас на четырех сотрудников УФСИН России по Саратовской области возбуждены уголовные дела за насилие над заключенными.

Еще вчера стало известно, что руководитель УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов был уволен после известия о пытках в колонии, сейчас информация подтвердилась официально. Своих должностей также лишились еще трое сотрудников колонии и начальник тюремной больницы Павел Гаценко. Последний, якобы, сообщил проверяющим, что записи с пытками сделаны не в его больнице. Вроде бы на предоставленных кадрах видны другие полы. Однако он подтвердил, что 20 июля 2020 года мужчина, истязания которого попали на видео, поступил в ОТБ-1 и пробыл там девять дней. По поводу травм пострадавший «не обращался» и зафиксированы они не были.

Правозащитники, между тем, опубликовали очередные записи с издевательствами над заключёнными: из туберкулезной больницы УФСИН в Саратовской области, белгородской ИК-4, камчатской ИК-6 и одного из учреждений УФСИН в Забайкалье.

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