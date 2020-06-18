2020-06-17T22:36:37+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 18 июня 2020 года: самый напряженный период пройден

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 18 июня 2020 года
Екатерина Семенова
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Напряженный момент ситуации по коронавирусу пройденНапряженный момент ситуации по коронавирусу пройденФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Саратовской области за сутки стало известно о еще 125 случаях заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило 4 982 человека. Саратовская область по суточному приросту заняла 13-е место в России.

В Саратове сохраняется наибольшее число заразившихся за все время — 1 604 человека. Меньше всего — в Лысогорском и Воскресенском районах, по девять случаев.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Новых смертей от коронавируса не зарегистрировано, по-прежнему скончались 39 человек. Но Минздрав и СУ СКР проверяют обстоятельства смерти ветерана в госпитале.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на круглом столе в «Комсомольской правде» рассказал, что самый напряженный период позади. Он также сообщил, что страховые выплаты получили уже 40 заразившихся медиков. Кстати, вы знали, что врачам нужно сдать экзамен, как правильно надевать защитный костюм?

Олег Костин, министр здравоохранения Саратовской области Фото: Александр Уриевский

Олег Костин, министр здравоохранения Саратовской областиФото: Александр Уриевский

На круглом столе руководители ведущих медицинских организаций рассказали о работе учреждений в период пандемии. По их словам, работа идет в плановом режиме, ведь пациенты не могут остаться без помощи.

Глава Саратова Михаил Исаев утвердил поэтапный план по снятию ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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