2020-06-17T14:00:15+03:00
Общество

Олег Костин о ситуации с коронавирусом: Самый напряженный момент позади

Министр здравоохранения поздравил коллег с Днем медицинского работника
Екатерина Семенова
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Олег Костин, министр здравоохранения Саратовской областиОлег Костин, министр здравоохранения Саратовской областиФото: Александр Уриевский
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В «Комсомольской правде» — Саратов сегодня, 17 июня, прошел круглый стол, посвященный Дню медицинского работника.

Министр здравоохранения региона Олег Костин рассказал о ситуации по коронавирусу и поздравил коллег с профессиональным праздником.

- Самый напряженный момент уже позади. Жизнь приходит в норму, ситуация с коронавирусом становится лучше, — заявил он.

Олег Костин отметил непростую работу медиков в сложившихся условиях пандемии по коронавирусу. Она усложняется жаркой погодой. Министр рассказал, что в «ковидных» госпиталях запрещено включать кондиционеры, системы вентиляции воздуха. При этом врачи, лаборанты и другие категории работают в защитных костюмах по четыре часа без перерыва.

- Но никаких претензий, возражений, все понимают, что этого требует ситуация. Надеюсь, мы вскоре это непростое время закончится, и вы сможете хорошо отдохнуть, — рассказал Олег Костин.

Он поздравил коллег с Днем медицинского работника.

- В этом году День медицинского работника пройдет в такой ситуации, когда идет активная борьба с пандемией коронавируса. Но я уверен, что это не отразится на душевном состоянии наших медиков, на их труде, на вкладе, который они вносят в борьбу с эпидемией, — сказал он.

По его словам, не хватает инфекционистов и пульмонологов.

Но врачи других специальностей прошли обучение, встали на борьбу с коронавирусом и достойно с этим справляются. Это люди, для которых профессия врача — действительно их призвание, — подчеркнул Олег Костин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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