В Саратовской области более 40 заразившихся коронавирусом медиков получили страховые выплаты
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал, что уже более 40 медицинских работников в регионе получили страховые выплаты.
Об этом он заявил на круглом столе, который прошел 17 июня в пресс-центре «КП-Саратов».
Олег Костин подчеркнул, что в группе риска находятся не только врачи, непосредственно работающие с коронавирусными пациентами, но все сотрудники медучреждений.
- Особенность коронавируса — длительный инкубационный период, в течение которого пациент может не знать о своей болезни. Он может обратиться в медучреждение с другой проблемой и принести с собой эту заразу, — отметил министр.
Также он подчеркнул, что стимулирующие выплаты медикам, предусмотренные региональным и федеральным законодательством, получают все, кому они положены. Этот вопрос находится на особом контроле в министерстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU