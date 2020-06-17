В Саратовской области более 40 заразившихся коронавирусом медиков получили страховые выплаты

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:24:09+03:00

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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал, что уже более 40 медицинских работников в регионе получили страховые выплаты.

Об этом он заявил на круглом столе, который прошел 17 июня в пресс-центре «КП-Саратов».

Олег Костин подчеркнул, что в группе риска находятся не только врачи, непосредственно работающие с коронавирусными пациентами, но все сотрудники медучреждений.

- Особенность коронавируса — длительный инкубационный период, в течение которого пациент может не знать о своей болезни. Он может обратиться в медучреждение с другой проблемой и принести с собой эту заразу, — отметил министр.

Также он подчеркнул, что стимулирующие выплаты медикам, предусмотренные региональным и федеральным законодательством, получают все, кому они положены. Этот вопрос находится на особом контроле в министерстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU