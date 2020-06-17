СКР начал проверку гибели ветерана в саратовском госпитале

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:32:01+03:00

94-летний Василий Митченко поступил без жалоб, а выписан был с инсультом

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Следователи начали проверку обстоятельств гибели ветерана Василия Митченко в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, информация об этом была опубликована в СМИ.

Сообщалось, что 94-летний ветеран Василий Митченко был госпитализирован 14 мая в стационар по коронавирусу. При поступлении жалоб на здоровье не было, а после выписки в конце мая родственники заметили симптомы инсульта, что подтвердила проверка.

Однако персонал медучреждения скрыл тот факт, что мужчина перенес инсульт, и не оказал должной помощи. 14 июня пенсионер скончался.

Следователи проводят проверку, опрашивают персонал, родственников погибшего, соседей по палате. Была затребована медицинская документация. Будет определено, насколько своевременно и в каком объеме мужчине оказали помощь, имелись ли какие-то нарушения.

По итогам будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU