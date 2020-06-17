СКР начал проверку гибели ветерана в саратовском госпитале
Следователи начали проверку обстоятельств гибели ветерана Василия Митченко в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, информация об этом была опубликована в СМИ.
Сообщалось, что 94-летний ветеран Василий Митченко был госпитализирован 14 мая в стационар по коронавирусу. При поступлении жалоб на здоровье не было, а после выписки в конце мая родственники заметили симптомы инсульта, что подтвердила проверка.
Однако персонал медучреждения скрыл тот факт, что мужчина перенес инсульт, и не оказал должной помощи. 14 июня пенсионер скончался.
Следователи проводят проверку, опрашивают персонал, родственников погибшего, соседей по палате. Была затребована медицинская документация. Будет определено, насколько своевременно и в каком объеме мужчине оказали помощь, имелись ли какие-то нарушения.
По итогам будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU