Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 17 июня: регион занял 13-е место в России

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:46:13+03:00

За сутки в области выявили 125 новых заболевших

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Федеральный штаб сегодня, 17 июня, подтвердил данные о 125 новых заболевших в Саратовской области.

Таким образом, регион занимает 13-е место по России по выявленным случаям за сутки. Всего в Саратовской области зарегистрировано 4 982 зараженных.

За сутки в России выявлено 7 843 новых случая коронавируса, 194 летальных исхода и более 10 тыс. выздоровевших.

Всего в РФ зарегистрировано свыше 553 тыс. зараженных, 7 478 смертей и 304 342 выздоровевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU