2020-06-17T14:56:29+03:00
Общество

Михаил Исаев утвердил план поэтапного снятия ограничений в Саратове

На всех этапах обязательно ношение масок.
Александр Уриевский
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Михаил ИсаевМихаил Исаев
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16 июня глава города Михаил Исаев подписал постановление о поэтапном снятии ограничительных мероприятий на территории Саратова в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Обязательное условие на всех этапах останется - использование средств индивидуальной защиты в транспорте, в общественных местах и при любом выходе на улицу, а также соблюдение масочного режима для работающих. Кроме того, следует соблюдать дезинфекцию помещений и социальное дистанцирование.

Первый этап предусматривает отмену предварительной записи на оказание медицинских услуг, разрешение посещать кладбища и возобновление работы саун и бань.

Второй этап: возобновление работы отдельных образовательных учреждений.

На третьем этапе возобновят деятельность школ и детских садов, а также театров, музеев. Помимо этого откроются спортивные центры и места отдыха. Посещать парки и скверы можно будет с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра.

Решение о конкретных сроках выхода из режима изоляции будет принимать региональный штаб на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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