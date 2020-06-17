В Саратове медики из ковидных госпиталей сдают экзамены на правильное надевание и снятие защитного костюма

17 Июнь 2020 2020-06-17T21:41:09+03:00

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Работа медиков в ковидных госпиталях сейчас связана с постоянным риском заражения. Об этом поговорили специалисты, руководители медицинских центров Саратова на круглом столе в «Комсомольской правде».

Главным способом защиты от коронавируса остается специальный костюм. Как рассказала Марина Еругина, проректор по лечебной работе — директор клинического центра СГМУ, все медицинские работники, которые прошли обучение по работе в ковидных госпиталях, сдавали экзамен на правильное надевание и снятие защитных костюмов. Для этого они предварительно прослушали специальный курс, просмотрели ролики, подготовленные Московским государственным медуниверситетом имени Сеченова.

- Это колоссально важно. От этого зависит напрямую, сколько персонала может заразиться коронавирусом, — отметила она.

Марина Еругина, проректор по лечебной работе — директор клинического центра СГМУФото: Александр Уриевский

Заместитель главврача ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Светлана Аверьянова рассказала также, что в учреждении весь персонал учат быстро реагировать на случаи выявления коронавируса. Это медучреждение не подготовлено для приема ковидных больных, но вирус может быть выявлен у любого человека, поэтому медиков учат правильно реагировать, чтобы не допустить распространения инфекции.

Светлана Аверьянова, заместитель главврача ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»Фото: Александр Уриевский

- Действия доведены до автоматизма. Все выполняется быстро и четко: что куда принести, кого проинформировать. Слаженная коллективная работа — это дорогого стоит, — подчеркнула она.

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ИСТОЧНИК KP.RU