17 Июнь 2020 2020-06-17T09:54:27+03:00

Больше всего — в Саратове

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Два района Саратовской области — Турковский и Воскресенский — остаются самыми благополучными по заболеваемости коронавирусом.

Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области. В Воскресенском и Турковском уже некоторое время держится количество зараженных за все время — девять человек.

На утро 17 июня там также не зафиксировано новых случаев.

Больше всего зараженных — в Саратове. Здесь 56 случаев за сутки и 1 604 случая всего. В Балаковском и Энгельсском районах одинаково — по 382 зараженных.

В регионе в общей сложности зарегистрировано 4 982 случая заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU