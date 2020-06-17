Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области
Два района Саратовской области — Турковский и Воскресенский — остаются самыми благополучными по заболеваемости коронавирусом.
Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области. В Воскресенском и Турковском уже некоторое время держится количество зараженных за все время — девять человек.
На утро 17 июня там также не зафиксировано новых случаев.
Больше всего зараженных — в Саратове. Здесь 56 случаев за сутки и 1 604 случая всего. В Балаковском и Энгельсском районах одинаково — по 382 зараженных.
В регионе в общей сложности зарегистрировано 4 982 случая заражения.
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ИСТОЧНИК KP.RU