Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 17 июня 2020 года: еще 125 случаев
В Саратовской области утром 17 июня стало известно о 125 новых случаях заражения. Итого в регионе 4 982 человека заразились коронавирусом.
Больше всего случаев заражения в Саратове — 56. В Балашовском районе — 25, по шесть в Новоузенском и Ртищевском, пять в Балаковском, в остальных по три, два и одному.
Среди заболевших двое детей до 14 лет и 47 — старше 60 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU