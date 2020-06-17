Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 17 июня 2020 года: еще 125 случаев

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:01:22+03:00

Число зараженных коронавирусом в Саратовской области снова растет

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области утром 17 июня стало известно о 125 новых случаях заражения. Итого в регионе 4 982 человека заразились коронавирусом.

Больше всего случаев заражения в Саратове — 56. В Балашовском районе — 25, по шесть в Новоузенском и Ртищевском, пять в Балаковском, в остальных по три, два и одному.

Среди заболевших двое детей до 14 лет и 47 — старше 60 лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU