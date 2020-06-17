Руководители медучреждений Саратова рассказали о работе в условиях коронавируса

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:23:31+03:00

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В Саратове обсудили работу медицинских учреждений в условиях пандемии коронавируса.

На круглом столе в «КП-Саратов» об этом рассказали руководителя ряда ведущих медучреждений города.

Главный врач ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области» Елена Ермолаева отметила, что введен обязательный масочный режим, сотрудников и пациентов ежедневно осматривают. При этом плановая медпомощь продолжается: например, скрининговые обследования будущих мам и их малышей, консультирование пар, подготовка к процедуре ЭКО.

- Кроме того, продолжает работать консультативный центр, который взаимодействует с районными учреждениями здравоохранения. В общем, все необходимое мы выполняем в полном объеме, — отметила Елена Ермолаева.

Главный врач ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области» Елена ЕрмолаеваФото: Александр Уриевский

Главный врач ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» Валерий Агапов рассказал, что пациенты его учреждения находятся в группе риска. Их состояние может ухудшиться очень резко. Однако в целом, по словам специалиста, объем плановой помощи снизился, но экстренной остался на прежнем уровне.

- Стало больше тяжелых больных, в основном, из-за запоздалых обращений. Человек понимает, что он в группе риска, но при ухудшении самочувствия опасается обращаться в медицинское учреждение. Нельзя этого делать. Тем более сейчас, когда наступило лето, жара стоит, кровь более густая становится, особенно, если пить недостаточное количество жидкости. Поэтому хочу сказать: не болейте, но, в случае чего, звоните в скорую помощь, обращайтесь в диспансер, — посоветовал Валерий Агапов.

Главный врач ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» Валерий АгаповФото: Александр Уриевский

Заместитель главного врача ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Светлана Аверьянова также подтвердила, что учреждение продолжало работу. Лечение онкологических заболеваний откладывать нельзя. При этом принимаются все меры безопасности для персонала и пациентов.

- Защитить необходимо как персонал, так и пациентов, у многих из которых, в силу заболевания и методов лечения, чувствительный иммунитет. Неоднократно проводились тренировки по отработке действий в том случае, если у пациента выявляется коронавирус. И когда такой случай произошел, все знали, что делать. Сработали оперативно и слаженно, — рассказала Светлана Аверьянова.

Заместитель главного врача ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Светлана АверьяноваФото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU