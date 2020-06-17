Шувалов: К проверке смерти ветерана в Саратове привлекли специалистов СГМУ и Минздрава

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:33:12+03:00

У родственников есть вопросы к качеству медпомощи

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Сегодня, 17 июня, первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов прокомментировал проверку из-за смерти 94-летнего ветерана Василия Митченко.

- Мы расследованием не занимаемся, мы анализируем и делаем определенные выводы. К проверке привлечены специалисты СГМУ и внештатные специалисты из Минздрава, — рассказал Шувалов.

Он также отметил, что смерть любого человека — большая утрата для его родных и близких.

Проверку будут детально проводить, так как у родственников есть вопросы к качеству медпомощи, поручение разобраться в случившемся дал и губернатор области Валерий Радаев.

Напомним, смертью Василия Митченко также заинтересовались следователи регионального СУ СКР.

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ИСТОЧНИК KP.RU