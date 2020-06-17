Шувалов: К проверке смерти ветерана в Саратове привлекли специалистов СГМУ и Минздрава
Сегодня, 17 июня, первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов прокомментировал проверку из-за смерти 94-летнего ветерана Василия Митченко.
- Мы расследованием не занимаемся, мы анализируем и делаем определенные выводы. К проверке привлечены специалисты СГМУ и внештатные специалисты из Минздрава, — рассказал Шувалов.
Он также отметил, что смерть любого человека — большая утрата для его родных и близких.
Проверку будут детально проводить, так как у родственников есть вопросы к качеству медпомощи, поручение разобраться в случившемся дал и губернатор области Валерий Радаев.
Напомним, смертью Василия Митченко также заинтересовались следователи регионального СУ СКР.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU