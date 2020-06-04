Итальянская забастовка в Саратове: водители троллейбусов требуют уволить генерального директора

Работники одного из крупнейших муниципальных предприятий Саратова — МУПП «Саратовгорэлектротранс» — устроили забастовку.

Требований у протестующих различны: от повышения зарплаты до снятия генерального директора.

Сегодня, 4 июня, у стен Кировского депо собралась толпа сотрудников. Одна из водителей, Анастасия Оглоблина, объявила требования: создание новой профсоюзной организации, так как старая не защищает права трудящихся, увольнение генерального директора Владимира Прохорова и его заместителей, отмена приказа о запуске пассажиров только через переднюю дверь при отсутствии кондуктора и ряд других.

У Кировского троллейбусного депо было объявлено о забастовке. Фото группы "Трамваи и троллейбусы Саратова"

Пока требования не будут выполнены, водители намерены продолжать итальянскую забастовку.

Для справки: это означает работу в строжайшем соблюдении всех правил, даже если фактически приведет к остановке деятельности.

Водители намерены полностью соблюдать все правила работыФото: Екатерина Семенова

Вскоре генеральный директор МУПП «Саратовгорэлектротранс» отреагировал на акцию протеста. Он заявил, что она спланирована рядом лиц, которые хотят «хайпануть». При этом Владимир Прохоров назвал своих сотрудников «марионетками».

Глава Саратова Михаил Исаев, который до того времени воздерживался от комментариев, поручил создать рабочую группу, чтобы в кратчайшие сроки разобраться в ситуации.

Глава Саратова Михаил Исаев поручил создать рабочую группу по ситуации на СГЭТФото: Ольга Симонова

Следом подключились и правоохранители. Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко также поручил начать проверку. К ней присоединилась Контрольно-счетная палата. Уже изымается документация, проводятся встречи с коллективом.

Прокурор области Сергей Филипенко дал поручение провести проверкуФото: Александр Уриевский

Ситуация на МУПП «СГЭТ» уже долгое время вызывает опасения: выручка на предприятии сокращается, подвижной состав приходит в негодность, трамваи и троллейбусы подолгу простаивают на маршруте из-за поломок, а пассажиры чаще предпочитают автобусы. Недавно на МУПП был назначен новый генеральный директор — Владимир Прохоров, который до этого руководил другим муниципальным предприятием — «Дорстрой». Там тоже не все гладко: после скандала с отстрелом бродячих собак было возбуждено уголовное дело. Предполагается, что работники могли просто присвоить средства, предназначенные для отлова животных.

После назначения Прохоров заявил, что предприятие теряет средства из-за самоизоляции граждан и оттока пассажиров, а потом обвинил прежних управленцев города в неэффективной работе.

Первой ласточкой стало массовое обращение работников Кировского троллейбусного депо к руководству. Их возмутило намерение перевести директора подразделения на другую должность. За Олега Абрамова вступились несколько водителей, которые пришли в приемную к Владимиру Прохорову, но получили отказ и предложение самим уйти с работы.

После этого Олег Абрамов также был уволен.

Ранее водители депо уже обращались к Владимиру Прохорову. Фото группы "Трамваи и троллейбусы Саратова"

Олег Абрамов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что считает одной из причин свою принципиальную позицию в борьбе с автобусниками. В Саратове частные перевозчики полностью дублируют маршруты муниципального транспорта, перехватывая пассажиров и лишая СГЭТ выручки. Своими силами водители не могут им противостоять, а поддержки от руководства, по их словам, нет.

«Последней каплей», как считает Абрамов, стал приказ о том, что вход в троллейбусы и трамваи теперь должен производиться только через переднюю дверь, если в салоне нет кондуктора. Якобы это поможет бороться с воровством среди водителей. Однако сами они считают, что это приведет к еще большему оттоку пассажиров.

Работа троллейбусов в Саратове оказалась под угрозойФото: Екатерина Семенова

Как будет развиваться ситуация дальше — расскажет «Комсомолка».

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