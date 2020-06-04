Водители троллейбусов в Саратове объявили итальянскую забастовку

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:22:17+03:00

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Утром 4 июня в Саратове было объявлено о создании нового независимого профсоюза «Электротранспортник».

С таким заявлением выступила водитель Кировского троллейбусного депо Анастасия Оглоблина на профсоюзном собрании. По ее словам, прежняя организация не защищает права трудящихся.

Целями нового профсоюза стали не только повышение зарплаты, но и борьба с автобусниками и генеральным директором МУПП «Саратовгорэлектротранс». Напомним, Владимир Прохоров до этого возглавлял МУП «Дорстрой», но был уволен после скандала с расстрелом бродячих собак и возбуждением уголовного дела. При этом мэрия Саратова, которая должна следить за ситуацией на предприятии, пока не проявила себя.

В МУПП «Саратовгорэлектротранс» создан новый профсоюз. Фото группы «Трамваи и троллейбусы Саратова»

В группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» сообщается, что работники намерены добиваться снятия с поста Владимира Прохорова, который сейчас руководит предприятием, а также его заместителей.

Помимо этого, новый профсоюз будет добиваться отмены правила о запуске пассажиров только через переднюю дверь в отсутствие кондукторов. Глава Саратова Михаил Исаев оставил это без особого внимания, не собираясь лично оценить, каково будет теперь пассажирам. Хотя многие жители в соцсетях высказали крайне негативные комментарии.

Напомним, ранее «КП-Саратов» опубликовала комментарий бывшего директора Кировского троллейбусного депо Олега Абрамова, который также считает, что это новшество способно погубить предприятие.

Фото группы «Трамваи и троллейбусы Саратова»

- До исполнения требований присутствующие работники Кировского и Ленинского троллейбусных депо намерены объявить итальянскую забастовку и не выезжать из депо на технически неисправных троллейбусах, — говорится в сообщении «Трамваи и троллейбусы Саратова».

Кстати, водители Ленинского троллейбусного депо также на условиях анонимности сообщили, что сейчас практически никто не выходит на линию без кондуктора. В связи с этим количество транспорта на маршрутах заметно сократилось. Напомним, с сегодняшнего дня на улицы города должны были выйти троллейбусы, подаренные Саратову Москвой.

На линию должны выйти новые троллейбусы. Фото группы «Трамваи и троллейбусы Саратова»

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ИСТОЧНИК KP.RU