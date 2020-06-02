«Заходить только через первую дверь»: мэр Саратова не планирует поездку в трамвае по новым правилам

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:34:46+03:00

Михаил Исаев в начале 2019 года предпринял несколько поездок в общественном транспорте и прославился на всю страну

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Саратовцы начинают привыкать к новшеству руководства МУПП «Саратовгорэлектротранс» (СГЭТ) и городской администрации — заходить в трамваи и троллейбусы только через переднюю дверь. Через среднюю и заднюю в транспорт разрешено входить только тем, у кого крупный багаж или кому сложно передвигаться самому. Новшество начало действовать с 1 июня.

Такое правило вызвало массу возмущений в соцсетях, ведь это приведет к скоплению людей, у первой двери, что совсем не способствует соблюдению социальной дистанции. Сегодня негатив уже стих и люди начали привыкать к новым порядкам.

Не исключено, что именно поэтому глава города Михаил Исаев не стал на себе испытывать поездку по новым стандартам.

Как рассказала «КП-Саратов» пресс-секретарь мэра Татьяна Плющева, градоначальник пока не собирается проехаться на трамвае или троллейбусе.

Напомним, ранее Михаил Исаев после жалоб граждан некоторое время добирался на работу на общественном транспорте и даже опаздывал. Это прославило мэра на всю страну.

По мнению МУПП «Саратовгорэлектротранс», новые правила нужны для того, чтобы водители сразу принимали оплату и выдавали билеты, не присваивали себе часть выручки. Так было, когда пассажиров обилечивали во время выхода.

Впрочем, читатели «Комсомольской правды — Саратов» подметили, что большинство водителей электротранспорта будто не знают о новом правиле и продолжают посадку во все двери.

ИСТОЧНИК KP.RU