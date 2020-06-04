2020-06-04T12:15:20+03:00
Общество

Гендиректор «Саратовгорэлектротранс» считает своих сотрудников «марионетками»

Владимир Прохоров на страницах сайта администрации назвал акцию работников Кировского троллейбусного депо «политической провокацией»
Екатерина Семенова
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Генеральный директор МУПП «Саратовгорэлектротранс» Владимир Прохоров назвал работников Кировского районного депо «марионетками».

Он заявил это в комментарии, распространенном администрацией Саратова, где охарактеризовал утренние события на предприятии как «политическую провокацию».

Напомним, «КП-Саратов» писала, что утром 4 июня у здания Кировского троллейбусного депо собрались работники, которые объявили о создании новой профсоюзной организации, намерении бороться с автобусными перевозками, а также добиться снятия руководителя.

По мнению Владимира Прохорова, акцию организовали недобросовестные политики, которые аффилированы к нарушителям трудовой дисциплины.

Владимир Прохоров заявил, что причиной протестов стал взятый руководством курс на оздоровление экономики.

- Предпринимаются меры к тому, чтобы максимально уйти от каких-либо личных контактов людей с наличными денежными средствами. Уже сейчас мы видим эффект от данных действий — до введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса ежедневная выручка значительно возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. Естественно, тем, кто раньше имел лазейку и возможность залезть в «карман» СГЭТ, наше желание навести порядок портит планы, но мы будем неукоснительно идти по этому пути. Мои двери всегда открыты для сотрудников предприятия, я всегда готов к конструктивному диалогу с теми, кто настроен на решение проблем, если таковые имеются, — сказал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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