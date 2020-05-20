2020-05-20T15:34:46+03:00
Общество

Водители троллейбусов в Саратове протестуют против маршруток

По словам сотрудников СГЭТ, на маршруты выходят вдвое больше «Газелей», чем разрешено
Екатерина Семенова
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Маршрутки порой перехватывают пассажиров у троллейбусовМаршрутки порой перехватывают пассажиров у троллейбусовФото: Екатерина Семенова
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Водители саратовских троллейбусов обвинили «газелистов» в отбирании выручки.

Разговор, состоявшийся в понедельник, 18 мая, между водителями и руководством МУПП «Саратовгорэлектротранс» выложен в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

Встреча была посвящена планам перевести директора Кировского троллейбусного депо Олега Абрамова в Кировское трамвайное депо якобы из-за снижения выручки.

Водители троллейбусов заявили, что причиной падения выручки стала не работа руководителя депо, а обилие автобусов, в частности, маршруток.

- 80% упало оттого, что ходят четыре «Газели», вместо двух по маршрутным листам, — заявила Наталья Веденеева, водитель троллейбуса №16.

Водители троллейбусов проигрывают конкуренцию маршруткам Фото: Екатерина Семенова

Водители троллейбусов проигрывают конкуренцию маршруткамФото: Екатерина Семенова

Она рассказала, как ей приходится работать, чтобы собрать пассажиров.

- Четыре «Газели» на «тройке», четыре «Газели» на «шестнадцатом». Чтобы что-то собрать, а я сейчас собираю больше всех, я должна три рейса гонять «Газель», чтобы она от меня ушла. На четвертый рейс я только начинаю собирать, когда уже час пик закончился. Понимаете? Потому что у нас их четыре вместо двух, на «тройке» — четыре вместо двух, на «пятнадцатом» — 16 вместо четырех. Что мы можем собрать? Кроме них, у нас еще попутки есть, — заявила водитель.

Большая часть общественного транспорта Саратова - автобусы Фото: Екатерина Семенова

Большая часть общественного транспорта Саратова - автобусыФото: Екатерина Семенова

Ее поддержали остальные водители. Эрвин Рамалданов, который управляет троллейбусом маршрута №4, рассказал, что каждая «Газель» забирает минимум десять человек.

- Пока десять человек он не посадит, он с места трогаться не будет. Я за это время уже на 10–15 минут от графика опаздываю, потом глаза квадратные — бешено догоняю это время. Зачем мне это надо? Потому что там никогда этого порядка никак не смогли сделать, — отметил Эрвин Рамалданов.

«Газели» ходят одна за другой Фото: Екатерина Семенова

«Газели» ходят одна за другойФото: Екатерина Семенова

Водители уверены, что ни руководство СГЭТ, ни местные власти не хотят решать этот вопрос.

- Мы каждый день пересчитываем эти «Газели» и звоним. Ничего не меняется! Понимаете? — отметила Наталья Веденеева. Она сообщила, что сотрудники МУ «Транспортное управление» уже перестали брать трубки и принимать жалобы.

На претензии работников генеральный директор МУПП «СГЭТ» Владимир Прохоров и его заместитель Сергей Моисеев ответили лишь, что проблемами с маршрутками занимается УГАНД и прокуратура.

- Мы «Газелями» и автобусами большой вместимости, маршрутами вообще не распоряжаемся. Значит, все, что касается с нашей стороны, мы в установленном порядке готовим письма с такими же требованиями, как вот вы приходите здесь, только мы все излагаем официально и передаем в соответствующие органы. Этим занимаются и прокуратура, и УГАДН, и все службы, — отметил Сергей Моисеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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