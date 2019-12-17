СГЭТ возглавил бывший руководитель МБУ «Дорстрой», прославившегося травлей бездомных собак

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-17T13:06:32+03:00

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Руководитель МУПП «Саратовгорэлектротранс» Роберт Виньков ушел с поста по собственному желанию, уступив место Владимиру Прохорову, бывшему главе МБУ «Дорстрой», подведомственной мэрии организации.

Она недавно оскандалилась подозрением на причастность к массовому отстрелу собак.

Как сообщалось ранее, у троих задержанных сотрудников изъято пневматическое оружие в снаряженном состоянии, дротики и шприцы с ядом.

Кроме того, проверка полиции показала, что средства, выделенные на отлов, стерилизацию и содержание животных присвоили должностные лица предприятия. Сумма причиненного бюджету региона ущерба может превышать 1 млн 300 тыс. рублей.

Место Прохорова в «Дорстрой» занял первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Александр Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU