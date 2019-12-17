СГЭТ возглавил бывший руководитель МБУ «Дорстрой», прославившегося травлей бездомных собак
Руководитель МУПП «Саратовгорэлектротранс» Роберт Виньков ушел с поста по собственному желанию, уступив место Владимиру Прохорову, бывшему главе МБУ «Дорстрой», подведомственной мэрии организации.
Она недавно оскандалилась подозрением на причастность к массовому отстрелу собак.
Как сообщалось ранее, у троих задержанных сотрудников изъято пневматическое оружие в снаряженном состоянии, дротики и шприцы с ядом.
Кроме того, проверка полиции показала, что средства, выделенные на отлов, стерилизацию и содержание животных присвоили должностные лица предприятия. Сумма причиненного бюджету региона ущерба может превышать 1 млн 300 тыс. рублей.
Место Прохорова в «Дорстрой» занял первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Александр Гусев.
ИСТОЧНИК KP.RU