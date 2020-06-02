Последняя капля: водители планируют увольняться после нововведений на «Саратовгорэлектротрансе»

Бывший директор Кировского троллейбусного депо в Саратове Олег Абрамов считает, что нововведения в работе горэлектротранспорта ни к чему хорошему не приведут.

- Мое видение таково: сейчас просто начнется отток людей. Уже идет увольнение специалистов, — рассказал он в эксклюзивном комментарии «КП-Саратов».

Ушли из Кировского троллейбусного депо начальник службы движения Виктор Бочкарев, который ранее был заместителем директора по эксплуатации. Подали заявления на увольнение директор по эксплуатации Инна Болдырева и заместитель директора депо по эксплуатации Светлана Бойченко. Сегодня подал документы один из водителей. При этом многих специалистов замещают выходцами из МУП «Дорстрой», которым ранее руководит Владимир Прохоров — нынешний директор СГЭТ.

Троллейбусные депо могут опустетьФото: Екатерина Семенова

- И это не предел. Люди собираются уезжать в Санкт-Петербург, уже созваниваются, договариваются о новом месте работы. И как только закончится режим самоизоляции, скорее всего, уедут, — уверен Олег Абрамов.

Причина банальна — низкая зарплата работников. Ее обещали повысить, но, по словам, Олега Абрамова, этого так и не было сделано.

- Новшество про вход в трамваи и троллейбусы только через переднюю дверь при отсутствии кондукторов стало последней каплей. Это предложение обсуждалось и ранее неоднократно, но оно чревато тяжелыми последствиями. Во-первых, противоречит правилам эксплуатации пользования пассажирским транспортом. Во-вторых, приведет к оттоку пассажиров. Сейчас автобусы работают по старой схеме, как мы раньше — впускают через все двери, а выпускают через переднюю. Поэтому люди на остановках не будут ждать в очереди, чтобы войти в салон, а скорее всего — пересядут на подошедший автобус. Особенно, если на улице плохая погода. Зачем стоять, если можно уехать? — заметил Олег Абрамов.

Трамваи и троллейбусы без кондуктора будут впускать пассажиров только через переднюю дверьФото: Екатерина Семенова

Другая причина возможного ухудшения ситуации на МУПП «Саратовгорэлектротранс» — противостояние с автобусными маршрутами. Сейчас практически все трамваи и троллейбусы дублируются частниками. Они «отбирают» у муниципального предприятия пассажиров, а следовательно и выручку.

- Я неоднократно сообщал об этом генеральному директору. А он, не принимая в расчет моих доводов, укорял меня же в падении выручки — рассказал Олег Абрамов.

Горэлектротранспорт теряет пассажиров и выручкуФото: Екатерина Семенова

Прогноз бывшего директора Кировского троллейбусного депо о состоянии дел вполне может оправдаться. У него за плечами большой опыт — 32 года работы на предприятии, куда он пришел слесарем второго разряда в 17 лет и знает все нюансы не понаслышке. При этом он неоднократно поощрялся за профессионализм. У Олега Абрамова имеются ведомственные награды от Минтранса РФ, нагрудный знак к 200-летию министерства.

Что касается Владимира Прохорова, то ряд СМИ уже поставили под сомнение его работу. В частности, он не отвечает требованиям квалификации к руководителю МУПа.

- Высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее пяти лет, — такие требования предъявляет Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Водители МУПП СГЭТ пытаются уехать в другие городаФото: Екатерина Семенова

Напомним, Олега Абрамова уволили в мае 2020 года. Изначально его собирались перевести в Заводское трамвайное депо, но водители вступились за руководителя и попытались отстоять его на встрече с Владимиром Прохоровым. Однако переговоры ни к чему не привели и Абрамова сняли с должности.

Практически все маршруты трамваев и троллейбусов дублируются автобусамиФото: Екатерина Семенова

- У меня есть предложения по трудоустройству, но я пока взял паузу, чтобы собраться с мыслями, — рассказал он «Комсомолке».

Мэр Саратова Михаил Исаев пока не собирается проехаться на трамвае или троллейбусе, чтобы лично убедиться в удобстве нововведения.

Предлагаем всем заинтересованным сторонам высказать свое мнение о развитии ситуации на страницах издания.

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