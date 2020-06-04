2020-06-04T12:18:12+03:00
Общество

Прокуратура начала проверку МУПП «Саратовгорэлектротранс»

Изъяты документы, привлечена КСП
Екатерина Семенова
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Прокуратура начала проверять СГЭТПрокуратура начала проверять СГЭТФото: Екатерина Семенова
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В Саратове областная прокуратура начала проверку ситуации на МУПП «Саратовгорэлектротранс».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проверка начата после публикаций в СМИ.

Напомним, «Комсомолка» писала об акции, проведенной работниками Кировского троллейбусного депо. Они потребовали отставки генерального директора предприятия Владимира Прохорова.

Прокурор Саратова проводит встречу с сотрудниками МУППа, уже запрошена документация для анализа ситуации. Привлечена Контрольно-счетная палата и органы госконтроля.

- В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление трудовых прав работников, — сообщает прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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