Прокуратура начала проверку МУПП «Саратовгорэлектротранс»

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:18:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове областная прокуратура начала проверку ситуации на МУПП «Саратовгорэлектротранс».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проверка начата после публикаций в СМИ.

Напомним, «Комсомолка» писала об акции, проведенной работниками Кировского троллейбусного депо. Они потребовали отставки генерального директора предприятия Владимира Прохорова.

Прокурор Саратова проводит встречу с сотрудниками МУППа, уже запрошена документация для анализа ситуации. Привлечена Контрольно-счетная палата и органы госконтроля.

- В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление трудовых прав работников, — сообщает прокуратура.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU