Пассажиров трамваев и троллейбусов в Саратове будут запускать только через переднюю дверь
СГЭТ и мэрия Саратова решили воспитать у горожан новую привычку – входить в электротранспорт только через переднюю дверь.
Таким образом, считают в руководстве СГЭТ, водитель будет вынужден обилечивать пассажиров при входе. До сих пор, принимая оплату при выходе, водители просто не выдавали часть билетов и утаивали выручку.
Новые правила оплаты проезда введены уже с 1 июня.
В МУПП «Саратовгорэлектротранс» уточнили, что в другие двери позволено заходить только тем, кому трудно передвигаться или пассажирам с габаритным багажом.
Выйти пассажирам из транспорта можно будет через любую дверь, кроме передней.
Это уже вызвало многочисленные возмущенные отклики в соцсетях. В СГЭТ сообщили, что пока только тестируют новшество.
ИСТОЧНИК KP.RU