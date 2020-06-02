Пассажиров трамваев и троллейбусов в Саратове будут запускать только через переднюю дверь

2 Июнь 2020 2020-06-01T22:52:47+03:00

Горожанам не понравилась идея входить в трмваи и троллейбусы только через переднюю дверь

Это должно препятствовать тому, что водители утаивают часть выручки

Изменить размер текста: A A

СГЭТ и мэрия Саратова решили воспитать у горожан новую привычку – входить в электротранспорт только через переднюю дверь.

Таким образом, считают в руководстве СГЭТ, водитель будет вынужден обилечивать пассажиров при входе. До сих пор, принимая оплату при выходе, водители просто не выдавали часть билетов и утаивали выручку.

Новые правила оплаты проезда введены уже с 1 июня.

В МУПП «Саратовгорэлектротранс» уточнили, что в другие двери позволено заходить только тем, кому трудно передвигаться или пассажирам с габаритным багажом.

Выйти пассажирам из транспорта можно будет через любую дверь, кроме передней.

Это уже вызвало многочисленные возмущенные отклики в соцсетях. В СГЭТ сообщили, что пока только тестируют новшество.

ИСТОЧНИК KP.RU