Михаил Исаев потребовал срочно разобраться в ситуации на МУПП «Саратовгорэлектротранс»

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:22:33+03:00

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В Саратове будет создана рабочая группа по ситуации на МУПП «Саратовгорэлектротранс».

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, соответствующее поручение дал глава города Михаил Исаев.

- Поручаю заместителю главы администрации по городскому хозяйству Максиму Сиденко, заместителю главы администрации по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления Максиму Леонову, председателю комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Геннадию Свиридову создать рабочую группу, в которую также включить депутатов, руководство предприятия, представителей Первичной профсоюзной организации, надзорных и контролирующих органов, — заявил Исаев.

Рабочая группа должна в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, сложившейся на муниципальном предприятии, «детально разобрав каждый факт, озвученный в обращении сотрудников», а после этого доложить об итогах лично главе города.

Напомним, сегодня утром работники Кировского троллейбусного депо объявили о создании нового профсоюза и потребовали отставки генерального директора МУППа Владимира Прохорова. Тот, в свою очередь, назвал их «марионетками», заявив, что считает происходящее «политической провокацией».

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ИСТОЧНИК KP.RU