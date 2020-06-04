2020-06-04T12:22:33+03:00
Общество

Михаил Исаев потребовал срочно разобраться в ситуации на МУПП «Саратовгорэлектротранс»

Создана рабочая группа
Екатерина Семенова
Поделиться:
Михаил Исаев поручил разобраться в ситуации со СГЭТМихаил Исаев поручил разобраться в ситуации со СГЭТФото: Ольга Симонова
Изменить размер текста:

В Саратове будет создана рабочая группа по ситуации на МУПП «Саратовгорэлектротранс».

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, соответствующее поручение дал глава города Михаил Исаев.

- Поручаю заместителю главы администрации по городскому хозяйству Максиму Сиденко, заместителю главы администрации по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления Максиму Леонову, председателю комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Геннадию Свиридову создать рабочую группу, в которую также включить депутатов, руководство предприятия, представителей Первичной профсоюзной организации, надзорных и контролирующих органов, — заявил Исаев.

Рабочая группа должна в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, сложившейся на муниципальном предприятии, «детально разобрав каждый факт, озвученный в обращении сотрудников», а после этого доложить об итогах лично главе города.

Напомним, сегодня утром работники Кировского троллейбусного депо объявили о создании нового профсоюза и потребовали отставки генерального директора МУППа Владимира Прохорова. Тот, в свою очередь, назвал их «марионетками», заявив, что считает происходящее «политической провокацией».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове пропал восьмилетний ребенок
Прекращены поиски пропавшей в лесу в Вольске пенсионерки
В Саратове адвокату дали «взятку» почти миллионом поддельных рублей
Прокуратура начала проверку МУПП «Саратовгорэлектротранс»
Пьяный житель Огородной решил «взорвать» дом в центре Саратова
Михаил Исаев потребовал срочно разобраться в ситуации на МУПП «Саратовгорэлектротранс»
Федеральный штаб изменил данные о количестве заболевших коронавирусом в Саратовской области
СГЮА успешно прошла проверку Рособрнадзора
Гендиректор «Саратовгорэлектротранс» считает своих сотрудников «марионетками»
Продолжается прием заявок на Кубок по менеджменту «Управляй!» РАНХиГС
Видеосервис Wink представляет рейтинги просмотров за апрель и май
Житель Вольска потерпел неудачу в убийстве супругов