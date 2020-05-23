Коронавирус в Саратове, последние новости на 23 мая 2020 года: Выздоровел 90-летний пациент, роды пациентки с коронавирусом записали на видео

В Саратовской области за прошедшие сутки, 22 мая, стало известно о 84 новых заболевших коронавирусом.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 23 мая 2020 года.

Больше всего новых случаев выявили в Саратове — 23, Александрово-Гайском районе — 12, Энгельсском и Краснокутском — по 7.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Общее число зараженных в регионе — 2 223 человека, из них выздоровели 699 человек, а скончались — 18.

- Коэффициент смертности — 0,8, — рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин на заседании координационного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Также в Саратовской области выздоровел 90-летний пациент с коронавирусом, его выписали из больницы.

В стационары поступили 94 человека, несмотря на 84 новых заболевших. Олег Костин заявил о сервисах дистанционного консультирования для зараженных, которые запустили с 1 мая в связи с большим числом больных на амбулаторном лечении.

За сутки коронавирусом заболели 84 человекаФото: Алексей БУЛАТОВ

К тому же министр здравоохранения озвучил, сколько средств поддержки выплатили медикам Саратовской области, работающим с коронавирусом, — пока что 217 млн рублей.

Стоит отметить, что в горбольнице №10 в Саратове родила зараженная коронавирусом пациентка. Это вторые подобные роды в области. Медики даже записали процесс на видео.

В Саратове зараженная коронавирусом женщина родила ребенка

В Саратове продолжается строительство инфекционного центра, и половину от стоимости его возведения перечислил спикер Госдумы Вячеслав Володин — 600 млн рублей.

Из плохих новостей: в области коронавирус обнаружен у 147 медиков. Из них семи выплатили деньги по Указу президента.

Также по области продолжает действовать масочный режим. И если детям в лагере можно будет отдыхать без маски, то для похода на рынки по-прежнему нужно надевать средства защиты. По этому поводу вчера, 22 мая, полицейские провели рейд на саратовских рынках. Одним из нарушителей оказался митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Он пришел на Сенной рынок без маски. Правоохранители провели с ним беседу и вынесли устное предупреждение.

Полиция провела с митрополитом Лонгиным беседу. Кадр из видео

Стал известен алгоритм действий при выявлении больного с коронавирусом. В него входят такие действия, как: госпитализация, определение круга контактных лиц, дезинфекция места работы и другие. Об этом рассказала замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на заседании координационного совета рассказал, что регион пока не готов даже к первому этапу снятия ограничений. Он обратил внимание на плохую дисциплинированность жителей, которые не соблюдают самоизоляцию.

Однако, несмотря на коронавирус, в Саратовской области с 29 июня все же стартует сдача ЕГЭ. Экзамены будут сдавать почти 10 тыс. человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/780525" frameborder="0"></iframe> Полиция едва не составила протокол на митрополита Лонгина за покупки на рынке без маски.Видео пользователя Youtube Dasha Mrrr

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