Коронавирус в Саратове, последние новости на 23 мая 2020 года: Выздоровел 90-летний пациент, роды пациентки с коронавирусом записали на видео
В Саратовской области за прошедшие сутки, 22 мая, стало известно о 84 новых заболевших коронавирусом.
Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 23 мая 2020 года.
Больше всего новых случаев выявили в Саратове — 23, Александрово-Гайском районе — 12, Энгельсском и Краснокутском — по 7.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
Общее число зараженных в регионе — 2 223 человека, из них выздоровели 699 человек, а скончались — 18.
- Коэффициент смертности — 0,8, — рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин на заседании координационного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
Также в Саратовской области выздоровел 90-летний пациент с коронавирусом, его выписали из больницы.
В стационары поступили 94 человека, несмотря на 84 новых заболевших. Олег Костин заявил о сервисах дистанционного консультирования для зараженных, которые запустили с 1 мая в связи с большим числом больных на амбулаторном лечении.
За сутки коронавирусом заболели 84 человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
К тому же министр здравоохранения озвучил, сколько средств поддержки выплатили медикам Саратовской области, работающим с коронавирусом, — пока что 217 млн рублей.
Стоит отметить, что в горбольнице №10 в Саратове родила зараженная коронавирусом пациентка. Это вторые подобные роды в области. Медики даже записали процесс на видео.
В Саратове зараженная коронавирусом женщина родила ребенка
В Саратове продолжается строительство инфекционного центра, и половину от стоимости его возведения перечислил спикер Госдумы Вячеслав Володин — 600 млн рублей.
Из плохих новостей: в области коронавирус обнаружен у 147 медиков. Из них семи выплатили деньги по Указу президента.
Также по области продолжает действовать масочный режим. И если детям в лагере можно будет отдыхать без маски, то для похода на рынки по-прежнему нужно надевать средства защиты. По этому поводу вчера, 22 мая, полицейские провели рейд на саратовских рынках. Одним из нарушителей оказался митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Он пришел на Сенной рынок без маски. Правоохранители провели с ним беседу и вынесли устное предупреждение.
Полиция провела с митрополитом Лонгиным беседу. Кадр из видео
Стал известен алгоритм действий при выявлении больного с коронавирусом. В него входят такие действия, как: госпитализация, определение круга контактных лиц, дезинфекция места работы и другие. Об этом рассказала замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на заседании координационного совета рассказал, что регион пока не готов даже к первому этапу снятия ограничений. Он обратил внимание на плохую дисциплинированность жителей, которые не соблюдают самоизоляцию.
Однако, несмотря на коронавирус, в Саратовской области с 29 июня все же стартует сдача ЕГЭ. Экзамены будут сдавать почти 10 тыс. человек.
Полиция едва не составила протокол на митрополита Лонгина за покупки на рынке без маски.Видео пользователя Youtube Dasha Mrrr
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ИСТОЧНИК KP.RU
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