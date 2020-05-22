2020-05-22T18:43:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратове 90-летний пациент с коронавирусом выздоровел

Его выписали
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Сегодня, 22 мая, проходит заседание координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в Саратовской области.

Как рассказал корреспондент «КП-Саратов», стало известно, что в Саратове выписали 90-летнего пациента, переболевшего коронавирусом.

По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в области выздоровело 699 человек, а скончались 18.

- Коэффициент смертности — 0,8, — рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин.

Также он сообщил, что за четыре месяца увеличился рост пневмоний, но при этом смертность от сердечно-сосудистых заболеваний выше.

Несмотря на то, что сегодня утром объявили о 84 новых случаях заболевания коронавирусом, в больницы поступили 94 человека.

- С 1 мая запустили сервисы дистанционного консультирования, поскольку очень много у нас людей на амбулаторном лечении, — отметил Костин.

Он также затронул тему выплат медикам, работающих с больными коронавирусом. Министр подчеркнул, что пока выплатили 217 млн рублей, и поблагодарил губернатора от лица медиков за выделение региональных средств поддержки.

Всего с 12 по 20 мая на горячую линию по поводу выплат поступило 113 обращений от медиков. Из основных вопросов: сроки и размеры выплат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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