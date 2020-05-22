В летних лагерях Саратовской области дети будут отдыхать без масок
В ближайшее время станет известно, как будут отдыхать дети в летних лагерях.
Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева на традиционном брифинге в Минздраве рассказала, что сейчас готовятся рекомендации федерального ведомства.
Она предположила, что условия пребывания детей в учреждениях будут достаточно строгими. Например, это одновременный заезд всех детей, запрет на выход с территории — только по веским причинам, а именно, необходимость в медицинской помощи.
Тем не менее масочный режим, скорее всего, не будет там применяться. Это связано с тем, что дети в лагерях изолированы от общества.
- Все-таки отдых должен быть полноценным, — подчеркнула Надежда Матвеева.
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ИСТОЧНИК KP.RU