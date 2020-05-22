В Саратовской области коронавирус обнаружен у 147 медработников

22 Май 2020 2020-05-22T12:46:42+03:00

Выплаты по Указу президента получили пока только семь из них

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области на 22 мая заражение коронавирусом подтверждено у 147 медработников. Речь идет о 55 врачах и 92 медсестрах. Об этом на брифинге сообщил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

- У 100 человек выявлен иммунитет к коронавирусу.

В рамках Указа президента уже семь медиков получили выплаты как заболевшие, они были на больничном. Мы заинтересованы в том, чтобы все медработники, которые пострадали, получили выплаты, — заметил Шувалов.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Саратовские медики, пострадавшие от коронавируса, получат по 68 тысяч рублей

В регионе ни один медик не умер после заражения коронавирусом на работе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU