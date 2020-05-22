2020-05-22T12:46:42+03:00
Общество

В Саратовской области коронавирус обнаружен у 147 медработников

Выплаты по Указу президента получили пока только семь из них
Екатерина Семенова
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Коронавирус подтвердился у 147 медиков в Саратовской областиКоронавирус подтвердился у 147 медиков в Саратовской областиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Саратовской области на 22 мая заражение коронавирусом подтверждено у 147 медработников. Речь идет о 55 врачах и 92 медсестрах. Об этом на брифинге сообщил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

- У 100 человек выявлен иммунитет к коронавирусу.

В рамках Указа президента уже семь медиков получили выплаты как заболевшие, они были на больничном. Мы заинтересованы в том, чтобы все медработники, которые пострадали, получили выплаты, — заметил Шувалов.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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