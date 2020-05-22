2020-05-22T17:45:20+03:00
Общество

Не проводят дезинфекцию после выявления зараженного коронавирусом? Рассказываем, что делать

Существует четкий алгоритм при выявлении зараженных коронавирусом
Екатерина Семенова
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В предписанные сроки необходимо провести дезинфекцию помещенияВ предписанные сроки необходимо провести дезинфекцию помещения
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В редакцию «Комсомольской правды» поступают вопросы от читателей о том, что должно происходить после выявления коронавируса.

На эти вопросы ответила заместитель главы Роспотребнадзора области Надежда Матвеева.

- При выявления случаев коронавируса алгоритм таков: заболевшего госпитализируют или оставляют лечиться на дому, но под наблюдением медиков. Решение в каждом конкретном случае принимает медицинская организация. После этого проводится эпидемиологическое расследование, выявляется круг контактных лиц и выдается предписание о наблюдении за ними, — рассказала она.

Надежда Матвеева на брифинге в Минздраве

Надежда Матвеева на брифинге в Минздраве

Если зараженный ходил на работу, то помещение дезинфицируется силами только специализированной организации. Предписание об этом с установленными сроками выдается собственнику. После этого проводятся регулярные обработки.

Остальных сотрудников также обследуют и берут под наблюдение.

- Предприятие может продолжать работать, но ответственность за регулярную дезинфекцию лежит на его руководителе, — отметила Надежда Матвеева.

При этом возникают случаи, когда местные жители считают, что контактных не выявляют, предприятия, где работал заразившийся, не дезинфицируют. Надежда Матвеева призвала обращаться в территориальные органы Роспотребнадзора и сообщать о возможных нарушениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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