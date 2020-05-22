Не проводят дезинфекцию после выявления зараженного коронавирусом? Рассказываем, что делать
В редакцию «Комсомольской правды» поступают вопросы от читателей о том, что должно происходить после выявления коронавируса.
На эти вопросы ответила заместитель главы Роспотребнадзора области Надежда Матвеева.
- При выявления случаев коронавируса алгоритм таков: заболевшего госпитализируют или оставляют лечиться на дому, но под наблюдением медиков. Решение в каждом конкретном случае принимает медицинская организация. После этого проводится эпидемиологическое расследование, выявляется круг контактных лиц и выдается предписание о наблюдении за ними, — рассказала она.
Надежда Матвеева на брифинге в Минздраве
Если зараженный ходил на работу, то помещение дезинфицируется силами только специализированной организации. Предписание об этом с установленными сроками выдается собственнику. После этого проводятся регулярные обработки.
Остальных сотрудников также обследуют и берут под наблюдение.
- Предприятие может продолжать работать, но ответственность за регулярную дезинфекцию лежит на его руководителе, — отметила Надежда Матвеева.
При этом возникают случаи, когда местные жители считают, что контактных не выявляют, предприятия, где работал заразившийся, не дезинфицируют. Надежда Матвеева призвала обращаться в территориальные органы Роспотребнадзора и сообщать о возможных нарушениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU