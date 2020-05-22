Коронавирус в Саратове: ЕГЭ в 2020 году будут сдавать почти 10 тысяч школьников

22 Май 2020 2020-05-22T19:05:29+03:00

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Сегодня, 22 мая, зампред правительства Саратовской области Ирина Седова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса рассказала об образовании в условиях коронавируса.

- Сейчас ведется подготовка пяти учреждений летнего отдыха, подведомственных министерству образования. У старшеклассников 29 мая завершается учеба. Последние два месяца она шла дистанционно. Сначала было до 70 обращений за сутки, сейчас — единичные, — отметила Ирина Седова.

По ее словам, этот период помог приобрести уникальный опыт.

В начале следующего учебного года будет проведен контроль знаний, а летом — санобработка каждой школы.

Также Седова рассказала о сдаче ЕГЭ — 2020 в Саратовской области.

- ЕГЭ будут сдавать 9 859 человек, в июле планируется подача документов в вузы, в августе — зачисление. Также 338 11-классников не планируют поступать в вузы и не будут писать экзамены, — рассказала зампред Седова.

В Саратовской области будут работать 62 пункта сдачи ЕГЭ в школах, восемь — на дому и 11 — в противотуберкулезном санатории.

Напомним, сдача ЕГЭ в 2020 году стартует с 29 июня. Самый массовый экзамен — русский язык — разделен на два дня: 2 и 3 июля, чтобы выпускники не скапливались в одном месте.

Также 22 тыс. девятиклассников в этом году не будут сдавать ОГЭ. Они получат аттестаты на основании своих годовых оценок. Из них половина пойдет в 10 класс, а остальные в средние профучреждения. Их в регионе 150.

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ИСТОЧНИК KP.RU