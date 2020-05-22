В Саратове полиция хотела оштрафовать митрополита, пришедшего на рынок без маски

Полиция Саратова сегодня, 22 мая, провела рейд по продовольственным рынкам.

Полицейские прошли по рынкам. Фото УМВД по Саратову

Как ранее писала «КП-Саратов», соответствующее поручение накануне во время заседания оперативного штаба дал председатель правительства Александр Стрелюхин.

Правоохранители и представители Роспотребнадзора посетили Сенной рынок в Саратове, ознакомившись с условиями торговли и проверив, как посетители и продавцы исполняют предписание о ношении масок и социальной дистанции.

Прошел рейд по продовольственным рынкам. Фото УМВД по Саратову

Продавцы, как оказалось, более дисциплинированы — все носили маски, а вот покупатели чаще нарушали. Однако им приходилось надевать средство защиты, когда подходили проверяющие. Примечательно, у многих маски имелись, но надевать их они не спешили даже находясь в общественном месте.

Не все саратовцы хотели надевать маски. Фото УМВД по Саратову

Одним из нарушителей оказался митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Он посетил Сенной рынок для закупки продуктов, но почему-то без защиты на лице. Сотрудники полиции вынуждены были провести с ним беседу, а потом он надел поданную ему маску. Протокол составлен не был, митрополиту было вынесено устное предупреждение.

Напомним, в Саратовской области масочный режим предписывает гражданам носить маски в общественных местах и при скоплении людей.

В области действует масочный режим. Фото УМВД по Саратову

Ранее митрополит Лонгин оказывался в центре внимания СМИ, когда негативно отнесся к запрету посещения храмов на Пасху.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/780525" frameborder="0"></iframe> Полиция едва не составила протокол на митрополита Лонгина за покупки на рынке без маски.Видео пользователя Youtube Dasha Mrrr

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