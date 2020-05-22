2020-05-22T12:26:40+03:00
Общество

В Саратове полиция хотела оштрафовать митрополита, пришедшего на рынок без маски

С ним провели профилактическую беседу и дали устное предупреждение [видео]
Екатерина Семенова
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Митрополит Лонгин пришел на рынок без маски. Кадр из видеоМитрополит Лонгин пришел на рынок без маски. Кадр из видео
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Полиция Саратова сегодня, 22 мая, провела рейд по продовольственным рынкам.

Полицейские прошли по рынкам. Фото УМВД по Саратову

Полицейские прошли по рынкам. Фото УМВД по Саратову

Как ранее писала «КП-Саратов», соответствующее поручение накануне во время заседания оперативного штаба дал председатель правительства Александр Стрелюхин.

Правоохранители и представители Роспотребнадзора посетили Сенной рынок в Саратове, ознакомившись с условиями торговли и проверив, как посетители и продавцы исполняют предписание о ношении масок и социальной дистанции.

Прошел рейд по продовольственным рынкам. Фото УМВД по Саратову

Прошел рейд по продовольственным рынкам. Фото УМВД по Саратову

Продавцы, как оказалось, более дисциплинированы — все носили маски, а вот покупатели чаще нарушали. Однако им приходилось надевать средство защиты, когда подходили проверяющие. Примечательно, у многих маски имелись, но надевать их они не спешили даже находясь в общественном месте.

Не все саратовцы хотели надевать маски. Фото УМВД по Саратову

Не все саратовцы хотели надевать маски. Фото УМВД по Саратову

Одним из нарушителей оказался митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Он посетил Сенной рынок для закупки продуктов, но почему-то без защиты на лице. Сотрудники полиции вынуждены были провести с ним беседу, а потом он надел поданную ему маску. Протокол составлен не был, митрополиту было вынесено устное предупреждение.

Напомним, в Саратовской области масочный режим предписывает гражданам носить маски в общественных местах и при скоплении людей.

В области действует масочный режим. Фото УМВД по Саратову

В области действует масочный режим. Фото УМВД по Саратову

Ранее митрополит Лонгин оказывался в центре внимания СМИ, когда негативно отнесся к запрету посещения храмов на Пасху.

Полиция едва не составила протокол на митрополита Лонгина за покупки на рынке без маски.Видео пользователя Youtube Dasha Mrrr

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ИСТОЧНИК KP.RU

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