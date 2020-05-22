2020-05-22T16:08:32+03:00
Общество

Минздрав Саратовской области выложил в сеть видео родов пациентки с коронавирусом

Это вторые роды пациенток с коронавирусом в Саратове
Дарья Вострикова
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В Саратове вторая пациентка с коронавирусом родила дочьВ Саратове вторая пациентка с коронавирусом родила дочь
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Вчера, 21 мая, в 10-й клинической больнице Саратова зараженная коронавирусом женщина родила ребенка.

- Девочка появилась на свет нормальная, врачи: хирурги, акушер-гинекологи, работали в костюмах, приняли эти долгожданные роды. Все прошло удовлетворительно, — рассказал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Он поблагодарил врачей и медсестер, всех, кто работает в это сложное время в лечебных учреждениях.

Его видеообращение опубликовано в официальном аккаунте министерства здравоохранения Саратовской области в соцсети Instagram.

В Минздраве региона «КП-Саратов» сообщили, что состояние матери и девочки оценивается как нормальное, ребенок родился доношенным. Женщина осталась долечиваться, а малышку перевели в отдельный бокс в областную детскую инфекционную больницу. Ей сделали тест на коронавирус, результаты пока что не известны.

Будет решаться вопрос об их совместном пребывании.

Видеозапись родов опубликована в Instagram министерства здравоохранения Саратовской области, ее также можно увидеть в аккаунте «КП-Саратов» в соцсети.

Напомним, ранее в Саратовской области зараженная COVID-19 женщина тоже родила девочку, в этой же больнице, «ковидном» госпитале, который один из первых начал принимать зараженных новой инфекцией пациентов.

Малышка родилась недоношенной, по словам министра здравоохранения Олега Костина, она весила чуть больше 400 граммов. Ее протестировали на коронавирус, результат оказался положительным.

Олег Костин о родах зараженной коронавирусом женщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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