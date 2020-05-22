Радаев: Саратовская область не готова даже к первому этапу снятия ограничений

22 Май 2020 2020-05-22T18:22:50+03:00

Однако количество выявляемых случаев идет на снижение уже пять дней

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Сегодня, 22 мая, проходит заседание координационного совета Саратовской области по противодействию распространения коронавируса.

- Начну с главного — нет повода расслабляться, область не готова даже к первому этапу снятия ограничений, — заявил глава региона Валерий Радаев.

Он отметил, что после подъема до 100 случаев уже пять дней идет снижение. Коечный фонд заполнен на 60%, а темп прироста выявленных больных почти в два раза превышает среднероссийский показатель.

Радаев обратил внимание и на ослабленную дисциплину жителей. Ведь фиксируется устойчивая тенденция к снижению индекса самоизоляции.

Также он поручил штабу по борьбе с коронавирусом усилить работу с муниципалитетами и ответственными ведомствами, чтобы люди соблюдали санитарные нормы в самых многолюдных местах, таких как продовольственные рынки, общественный транспорт.

- Людям нужно постоянно объяснять необходимость соблюдения ими самоизоляции с точки зрения помощи здравоохранению, медикам, безопасности близких. Сегодня как никогда важны дисциплина и ответственность, — заявил губернатор.

К тому же он напомнил о проведении «Последнего звонка» в дистанционном формате: «Никаких самовольных празднований, объединений в группы родителей, учителей и выпускников!».

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ИСТОЧНИК KP.RU