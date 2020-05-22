Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 22 мая 2020 года выросло на 84 человека

22 Май 2020 2020-05-22T10:03:50+03:00

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 22 мая 2020 года составило 2 223 человека

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На утро 22 мая, по оперативным данным штаба при Правительстве области по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в регионе зарегистрировано 84 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперштабе, общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 2 223 человека. Выздоровело с начала эпидемии 699 человек, за сутки — 60 человек.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 23, Александрово-Гайский район — 12, Энгельсский и Краснокутский — по 7, Самойловский и Петровский — по 6, Пугачевский — 5, Балаковский — 4, Вольский и Озинский — по 3, Ртищевский и Ивантеевский — по 2, Балашовский, Советский, Красноармейский и Аркадакский — по 1.

Среди заболевших: 31 контактное лицо, 12 прибывших с других территорий, 41 — с неустановленным источником заражения.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 4;

- 15-17 лет – 1;

- 18-19 лет – 2

- 20-29 лет – 7;

- 30-39 лет – 8;

- 40-49 лет – 12;

- 50-59 лет – 19;

- старше 60 – 31.

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ИСТОЧНИК KP.RU