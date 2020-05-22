Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 22 мая 2020 года выросло на 84 человека
На утро 22 мая, по оперативным данным штаба при Правительстве области по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в регионе зарегистрировано 84 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперштабе, общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 2 223 человека. Выздоровело с начала эпидемии 699 человек, за сутки — 60 человек.
Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 23, Александрово-Гайский район — 12, Энгельсский и Краснокутский — по 7, Самойловский и Петровский — по 6, Пугачевский — 5, Балаковский — 4, Вольский и Озинский — по 3, Ртищевский и Ивантеевский — по 2, Балашовский, Советский, Красноармейский и Аркадакский — по 1.
Среди заболевших: 31 контактное лицо, 12 прибывших с других территорий, 41 — с неустановленным источником заражения.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 4;
- 15-17 лет – 1;
- 18-19 лет – 2
- 20-29 лет – 7;
- 30-39 лет – 8;
- 40-49 лет – 12;
- 50-59 лет – 19;
- старше 60 – 31.
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ИСТОЧНИК KP.RU