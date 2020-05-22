Володин перечислил 600 млн рублей на строительство инфекционного центра в Саратове
Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил 50% стоимости на строительство инфекционного центра в Саратове.
- Напомню, стоимость строительства инфекционного центра составляет 1,2 млрд рублей. Скажу сразу, в оценке стоимости работ спикер участия не принимал. Он просто, как всегда, сказал, что поможет и найдет средства для оплаты половины стоимости. Вторую часть берет на себя губернатор, правительство области. Создан благотворительный фонд. Володин нашел возможность проплатить первый транш в размере 462 млн рублей, — написал депутат Государственной думы Николай Панков в своем канале «Пара слов».
Также спикер ГД привлек для проекта 138 млн рублей спонсорских средств, которые уже перечислены в благотворительный фонд.
Панков в своем посте заявил, что Володин считает, что наши врачи и учителя обделены, и хочет сделать все возможное, чтобы исправить эту ситуацию.
- Наша область занимает место, как говорится, ниже среднего по заработной плате в округе. Хотя ВРП на душу населения в области составляет порядка 50% от общероссийских показателей. И зарплата должна быть выше, — подчеркнул Панков.
Он заявил, что задача не из простых, «но уже многие убедились по решенным спикером вопросам, что он добивается своего».
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ИСТОЧНИК KP.RU