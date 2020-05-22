Коронавирус в Саратове, последние новости на 22 мая 2020 года: ЕГЭ стартует 29 июня, а военный призыв для поступающих в вузы отменен

В четверг, 21 мая, стало известно о еще 67 случаях коронавируса в Саратовской области. Общее число заражений достигло 2 139 случаев.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 22 мая 2020 года.

В ковидных стационарах в регионе находятся 759 больных. Из них 81 человек на кислородной поддержке, 46 пациентов — на ИВЛ. Среди детей, по словам первого замминистра здравоохранения Станислава Шувалова, к счастью, нет тяжело больных. Число умерших от коронавируса выросло на одного человека. Теперь их 16.

Станислав Шувалов рассказал, что среди детей нет тяжело больных коронавирусомФото: Александр Уриевский

Пляжный сезон, несмотря на считанные дни до лета, пока не планируют открывать. По словам замглавы регионального Роспотребнадзора Надежды Матвеевой, область до сих пор находится в ограничительных мероприятиях. Тем не менее, для санаториев сделаны послабления в части санитарно-гигиенических требований. Но на пляжах все равно придется лежать подальше друг от друга.

Роспотребнадзор обнародовал рекомендации для санаториевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Индекс самоизоляции низок - днем 21 мая он составил 1,4 балла. На это во время оперативного штаба обратил внимание председатель правительства Александр Стрелюхин. Он потребовал также ужесточить проверки на продовольственных рынках Саратова, Энгельса и Балакова. Также будут проверены несколько крупных магазинов областного центра, которые открылись без разрешения.

Стало известно, сколько получат саратовские медики, заразившиеся COVID-19 или умершие от коронавируса. В случае летального исхода максимальный размер выплаты составляет 2,7 млн рублей.

Заразившиеся коронавирусом медики могут получить выплатыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также прояснилась ситуация с ЕГЭ. Экзамены для тех, кто все же будет сдавать их, стартуют 29 июня. Для поступающих в вузы в этом году отменят военный призыв.

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